리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 2 Tickmill-Live 0.00 × 3 Exness-MT5Real3 0.59 × 469 Exness-MT5Real7 0.59 × 784 AdmiralMarkets-Live 1.00 × 5 Exness-MT5Real8 3.80 × 5 Pepperstone-MT5-Live01 4.00 × 1 RoboForex-ECN 4.29 × 38 ICMarketsSC-MT5-2 4.71 × 28 Exness-MT5Real6 5.00 × 1 Exness-MT5Real15 5.02 × 259 Exness-MT5Real 5.27 × 181 XMGlobal-MT5 4 5.56 × 36 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오