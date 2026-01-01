- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
7 (70.00%)
손실 거래:
3 (30.00%)
최고의 거래:
4.84 USD
최악의 거래:
-6.16 USD
총 수익:
17.45 USD (927 pips)
총 손실:
-15.87 USD (1 179 pips)
연속 최대 이익:
3 (6.20 USD)
연속 최대 이익:
6.20 USD (3)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
65.59%
최대 입금량:
4.94%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
0.20
롱(주식매수):
6 (60.00%)
숏(주식차입매도):
4 (40.00%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.16 USD
평균 이익:
2.49 USD
평균 손실:
-5.29 USD
연속 최대 손실:
1 (-6.16 USD)
연속 최대 손실:
-6.16 USD (1)
월별 성장률:
0.66%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.55 USD
최대한의:
7.74 USD (3.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.84% (7.18 USD)
자본금별:
2.10% (5.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|EURJPY
|2
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|8
|EURJPY
|-12
|NZDUSD
|-2
|USDCHF
|2
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|0
|EURGBP
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|440
|EURJPY
|-950
|NZDUSD
|-229
|USDCHF
|180
|USDJPY
|217
|GBPJPY
|19
|EURGBP
|71
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.84 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +6.20 USD
연속 최대 손실: -6.16 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.59 × 469
|
Exness-MT5Real7
|0.59 × 784
|
AdmiralMarkets-Live
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|3.80 × 5
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.02 × 259
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
XMGlobal-MT5 4
|5.56 × 36
리뷰 없음
