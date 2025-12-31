- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
13 (92.85%)
Убыточных трейдов:
1 (7.14%)
Лучший трейд:
1.21 USD
Худший трейд:
-0.17 USD
Общая прибыль:
7.95 USD (1 435 pips)
Общий убыток:
-0.17 USD (10 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (6.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.26 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
1.76
Торговая активность:
97.89%
Макс. загрузка депозита:
32.77%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
45.76
Длинных трейдов:
11 (78.57%)
Коротких трейдов:
3 (21.43%)
Профит фактор:
46.76
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
0.61 USD
Средний убыток:
-0.17 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.17 USD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.17 USD (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
17.01% (55.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY_z
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY_z
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY_z
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.21 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.26 USD
Макс. убыток в серии: -0.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AxioryAsia-05Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
324
USD
USD
1
100%
14
92%
98%
46.76
0.56
USD
USD
17%
1:400