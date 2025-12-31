СигналыРазделы
Kenji Ito

Euro Yen EA

Kenji Ito
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
AxioryAsia-05Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
13 (92.85%)
Убыточных трейдов:
1 (7.14%)
Лучший трейд:
1.21 USD
Худший трейд:
-0.17 USD
Общая прибыль:
7.95 USD (1 435 pips)
Общий убыток:
-0.17 USD (10 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (6.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.26 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
1.76
Торговая активность:
97.89%
Макс. загрузка депозита:
32.77%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
45.76
Длинных трейдов:
11 (78.57%)
Коротких трейдов:
3 (21.43%)
Профит фактор:
46.76
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
0.61 USD
Средний убыток:
-0.17 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.17 USD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.17 USD (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
17.01% (55.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY_z 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY_z 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY_z 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.21 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.26 USD
Макс. убыток в серии: -0.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AxioryAsia-05Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.31 11:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 09:05
Share of trading days is too low
2025.12.31 09:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 05:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 05:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 05:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 05:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 05:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
