- 자본
- 축소
트레이드:
76
이익 거래:
54 (71.05%)
손실 거래:
22 (28.95%)
최고의 거래:
13.47 USD
최악의 거래:
-3.51 USD
총 수익:
88.94 USD (7 434 pips)
총 손실:
-32.47 USD (3 487 pips)
연속 최대 이익:
14 (47.56 USD)
연속 최대 이익:
47.56 USD (14)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
98.92%
최대 입금량:
66.17%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
83
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
2.32
롱(주식매수):
36 (47.37%)
숏(주식차입매도):
40 (52.63%)
수익 요인:
2.74
기대수익:
0.74 USD
평균 이익:
1.65 USD
평균 손실:
-1.48 USD
연속 최대 손실:
11 (-24.37 USD)
연속 최대 손실:
-24.37 USD (11)
월별 성장률:
17.86%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.48 USD
최대한의:
24.37 USD (7.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.36% (24.37 USD)
자본금별:
33.38% (110.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY_z
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY_z
|56
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY_z
|4.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +13.47 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +47.56 USD
연속 최대 손실: -24.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AxioryAsia-05Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
18%
0
0
USD
USD
373
USD
USD
1
100%
76
71%
99%
2.73
0.74
USD
USD
33%
1:400