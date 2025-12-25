СигналыРазделы
Sofyan Andri Yono

AT LIFESTYLE 24

Sofyan Andri Yono
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 39%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
178
Прибыльных трейдов:
102 (57.30%)
Убыточных трейдов:
76 (42.70%)
Лучший трейд:
404.20 USD
Худший трейд:
-119.20 USD
Общая прибыль:
5 126.00 USD (63 415 pips)
Общий убыток:
-3 225.48 USD (24 712 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (1 297.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 575.70 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
3.25%
Макс. загрузка депозита:
110.27%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
178
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
1.58
Длинных трейдов:
63 (35.39%)
Коротких трейдов:
115 (64.61%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
10.68 USD
Средняя прибыль:
50.25 USD
Средний убыток:
-42.44 USD
Макс. серия проигрышей:
35 (-1 206.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 206.20 USD (35)
Прирост в месяц:
39.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
908.78 USD
Максимальная:
1 206.20 USD (52.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.31% (1 206.20 USD)
По эквити:
2.24% (39.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 178
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 1.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 39K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +404.20 USD
Худший трейд: -119 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 35
Макс. прибыль в серии: +1 297.00 USD
Макс. убыток в серии: -1 206.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

NO REVENGE
NO FULL MARGIN
NO OVERLOT
Нет отзывов
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 13:23
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 13:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 12:11
Share of trading days is too low
2025.12.26 12:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 12:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 14:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 14:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 14:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.25 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 14:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AT LIFESTYLE 24
30 USD в месяц
39%
0
0
USD
2K
USD
1
0%
178
57%
3%
1.58
10.68
USD
60%
1:300
