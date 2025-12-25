- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
178
Прибыльных трейдов:
102 (57.30%)
Убыточных трейдов:
76 (42.70%)
Лучший трейд:
404.20 USD
Худший трейд:
-119.20 USD
Общая прибыль:
5 126.00 USD (63 415 pips)
Общий убыток:
-3 225.48 USD (24 712 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (1 297.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 575.70 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
3.25%
Макс. загрузка депозита:
110.27%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
178
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
1.58
Длинных трейдов:
63 (35.39%)
Коротких трейдов:
115 (64.61%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
10.68 USD
Средняя прибыль:
50.25 USD
Средний убыток:
-42.44 USD
Макс. серия проигрышей:
35 (-1 206.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 206.20 USD (35)
Прирост в месяц:
39.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
908.78 USD
Максимальная:
1 206.20 USD (52.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.31% (1 206.20 USD)
По эквити:
2.24% (39.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|1.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|39K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +404.20 USD
Худший трейд: -119 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 35
Макс. прибыль в серии: +1 297.00 USD
Макс. убыток в серии: -1 206.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
NO REVENGE
NO FULL MARGIN
NO OVERLOT
