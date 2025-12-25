- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
7
利益トレード:
4 (57.14%)
損失トレード:
3 (42.86%)
ベストトレード:
41.60 USD
最悪のトレード:
-33.60 USD
総利益:
123.80 USD (665 pips)
総損失:
-75.70 USD (588 pips)
最大連続の勝ち:
4 (123.80 USD)
最大連続利益:
123.80 USD (4)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
0.55%
最大入金額:
51.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
0.64
長いトレード:
4 (57.14%)
短いトレード:
3 (42.86%)
プロフィットファクター:
1.64
期待されたペイオフ:
6.87 USD
平均利益:
30.95 USD
平均損失:
-25.23 USD
最大連続の負け:
3 (-75.70 USD)
最大連続損失:
-75.70 USD (3)
月間成長:
2.41%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
75.70 USD
最大の:
75.70 USD (3.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.78% (75.70 USD)
エクイティによる:
0.62% (12.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|77
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +41.60 USD
最悪のトレード: -34 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +123.80 USD
最大連続損失: -75.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
NO REVENGE
NO FULL MARGIN
NO OVERLOT
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
0%
7
57%
1%
1.63
6.87
USD
USD
4%
1:300