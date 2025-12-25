シグナルセクション
Sofyan Andri Yono

AT LIFESTYLE 24

Sofyan Andri Yono
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
7
利益トレード:
4 (57.14%)
損失トレード:
3 (42.86%)
ベストトレード:
41.60 USD
最悪のトレード:
-33.60 USD
総利益:
123.80 USD (665 pips)
総損失:
-75.70 USD (588 pips)
最大連続の勝ち:
4 (123.80 USD)
最大連続利益:
123.80 USD (4)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
0.55%
最大入金額:
51.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
0.64
長いトレード:
4 (57.14%)
短いトレード:
3 (42.86%)
プロフィットファクター:
1.64
期待されたペイオフ:
6.87 USD
平均利益:
30.95 USD
平均損失:
-25.23 USD
最大連続の負け:
3 (-75.70 USD)
最大連続損失:
-75.70 USD (3)
月間成長:
2.41%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
75.70 USD
最大の:
75.70 USD (3.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.78% (75.70 USD)
エクイティによる:
0.62% (12.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# 48
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 77
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +41.60 USD
最悪のトレード: -34 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +123.80 USD
最大連続損失: -75.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

NO REVENGE
NO FULL MARGIN
NO OVERLOT
レビューなし
2025.12.26 12:11
Share of trading days is too low
2025.12.26 12:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 12:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 14:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 14:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 14:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.25 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 14:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
