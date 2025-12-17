- Прирост
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
10 (90.90%)
Убыточных трейдов:
1 (9.09%)
Лучший трейд:
498.00 USD
Худший трейд:
-202.00 USD
Общая прибыль:
1 481.30 USD (15 010 pips)
Общий убыток:
-202.00 USD (2 000 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 481.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 481.30 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.64
Торговая активность:
10.99%
Макс. загрузка депозита:
0.50%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.33
Длинных трейдов:
9 (81.82%)
Коротких трейдов:
2 (18.18%)
Профит фактор:
7.33
Мат. ожидание:
116.30 USD
Средняя прибыль:
148.13 USD
Средний убыток:
-202.00 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-202.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-202.00 USD (1)
Прирост в месяц:
12.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
202.00 USD (1.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.76% (202.00 USD)
По эквити:
1.04% (115.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +498.00 USD
Худший трейд: -202 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 481.30 USD
Макс. убыток в серии: -202.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Bismillah
Нет отзывов
