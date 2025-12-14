СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Trade Zone
Phu Quy Tran

Gold Trade Zone

Phu Quy Tran
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 14%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
24 (66.66%)
Убыточных трейдов:
12 (33.33%)
Лучший трейд:
46.60 USD
Худший трейд:
-22.78 USD
Общая прибыль:
211.63 USD (21 325 pips)
Общий убыток:
-53.33 USD (5 325 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (110.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
110.31 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
5.34%
Макс. загрузка депозита:
0.58%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.95
Длинных трейдов:
32 (88.89%)
Коротких трейдов:
4 (11.11%)
Профит фактор:
3.97
Мат. ожидание:
4.40 USD
Средняя прибыль:
8.82 USD
Средний убыток:
-4.44 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-16.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.78 USD (1)
Прирост в месяц:
14.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.33 USD
Максимальная:
22.78 USD (3.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.17% (16.33 USD)
По эквити:
0.88% (13.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.f 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.f 158
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.f 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.60 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +110.31 USD
Макс. убыток в серии: -16.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vàng. Phù hợp cho đầu tư dài hạn và ổn định.


Нет отзывов
2025.12.23 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 15:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.