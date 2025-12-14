- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
24 (66.66%)
Убыточных трейдов:
12 (33.33%)
Лучший трейд:
46.60 USD
Худший трейд:
-22.78 USD
Общая прибыль:
211.63 USD (21 325 pips)
Общий убыток:
-53.33 USD (5 325 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (110.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
110.31 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
5.34%
Макс. загрузка депозита:
0.58%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.95
Длинных трейдов:
32 (88.89%)
Коротких трейдов:
4 (11.11%)
Профит фактор:
3.97
Мат. ожидание:
4.40 USD
Средняя прибыль:
8.82 USD
Средний убыток:
-4.44 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-16.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.78 USD (1)
Прирост в месяц:
14.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.33 USD
Максимальная:
22.78 USD (3.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.17% (16.33 USD)
По эквити:
0.88% (13.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.f
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.f
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +46.60 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +110.31 USD
Макс. убыток в серии: -16.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vàng. Phù hợp cho đầu tư dài hạn và ổn định.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
100%
36
66%
5%
3.96
4.40
USD
USD
3%
1:500