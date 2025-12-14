- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
36
利益トレード:
24 (66.66%)
損失トレード:
12 (33.33%)
ベストトレード:
46.60 USD
最悪のトレード:
-22.78 USD
総利益:
211.63 USD (21 325 pips)
総損失:
-53.33 USD (5 325 pips)
最大連続の勝ち:
7 (110.31 USD)
最大連続利益:
110.31 USD (7)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
5.34%
最大入金額:
0.58%
最近のトレード:
12 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
6.95
長いトレード:
32 (88.89%)
短いトレード:
4 (11.11%)
プロフィットファクター:
3.97
期待されたペイオフ:
4.40 USD
平均利益:
8.82 USD
平均損失:
-4.44 USD
最大連続の負け:
4 (-16.33 USD)
最大連続損失:
-22.78 USD (1)
月間成長:
14.32%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.33 USD
最大の:
22.78 USD (3.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.17% (16.33 USD)
エクイティによる:
0.88% (13.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.f
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.f
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.60 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +110.31 USD
最大連続損失: -16.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NeotechFinancialServices-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vàng. Phù hợp cho đầu tư dài hạn và ổn định.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
14%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
100%
36
66%
5%
3.96
4.40
USD
USD
3%
1:500