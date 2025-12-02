Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarkets-Live 0.00 × 2 ICTrading-MT5-4 0.00 × 10 RoboForex-ECN 0.00 × 2 XMGlobal-MT5 10 0.00 × 1 Deriv-Server-02 0.00 × 10 Tickmill-Live 0.00 × 2 ForexClub-MT5 Real Server 0.11 × 44 Pepperstone-MT5-Live01 0.34 × 29 ICMarketsSC-MT5-2 0.91 × 733 VantageInternational-Live 6 1.00 × 4 OctaFX-Real2 1.32 × 506 BDSwissGlobal-Server01 1.34 × 220 OctaFX-Real 1.42 × 182 ICMarketsSC-MT5-4 1.46 × 56 VantageInternational-Live 1.82 × 92 ICMarketsSC-MT5 1.82 × 186 Alpari-MT5 2.26 × 490 FusionMarkets-Live 2.29 × 90 CapitalPointTrading-MT5-4 3.63 × 19 ZeroMarkets-Live 4.48 × 450 FBS-Real 4.83 × 6 XMTrading-MT5 3 5.69 × 444 HFMarketsGlobal-Live1 6.13 × 30 RoboForex-Pro 6.69 × 832 XMGlobal-MT5 4 7.20 × 5 еще 3...