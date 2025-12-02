СигналыРазделы
Mohammad Yogi Brahim

Yogi Ibrahim

Mohammad Yogi Brahim
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 48%
OctaFX-Real2
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
396
Прибыльных трейдов:
332 (83.83%)
Убыточных трейдов:
64 (16.16%)
Лучший трейд:
33.13 USD
Худший трейд:
-179.06 USD
Общая прибыль:
907.57 USD (90 809 pips)
Общий убыток:
-620.85 USD (67 493 pips)
Макс. серия выигрышей:
101 (318.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
318.27 USD (101)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
98.98%
Макс. загрузка депозита:
596.42%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
203 (51.26%)
Коротких трейдов:
193 (48.74%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
0.72 USD
Средняя прибыль:
2.73 USD
Средний убыток:
-9.70 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-9.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-232.28 USD (6)
Прирост в месяц:
48.25%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
413.45 USD (31.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.65% (413.45 USD)
По эквити:
90.40% (1 141.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 295
EURUSD 78
EURJPY 23
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 376
EURUSD 4
EURJPY -93
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 37K
EURUSD 377
EURJPY -15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.13 USD
Худший трейд: -179 USD
Макс. серия выигрышей: 101
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +318.27 USD
Макс. убыток в серии: -9.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.00 × 10
RoboForex-ECN
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
Deriv-Server-02
0.00 × 10
Tickmill-Live
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.11 × 44
Pepperstone-MT5-Live01
0.34 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
0.91 × 733
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
OctaFX-Real2
1.32 × 506
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real
1.42 × 182
ICMarketsSC-MT5-4
1.46 × 56
VantageInternational-Live
1.82 × 92
ICMarketsSC-MT5
1.82 × 186
Alpari-MT5
2.26 × 490
FusionMarkets-Live
2.29 × 90
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
4.48 × 450
FBS-Real
4.83 × 6
XMTrading-MT5 3
5.69 × 444
HFMarketsGlobal-Live1
6.13 × 30
RoboForex-Pro
6.69 × 832
XMGlobal-MT5 4
7.20 × 5
еще 3...
Нет отзывов
2025.12.31 08:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 08:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 08:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:100
2025.12.31 07:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:100
2025.12.31 06:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 02:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 01:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 21:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 20:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 01:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 23:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 20:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Yogi Ibrahim
100 USD в месяц
48%
0
0
USD
890
USD
5
0%
396
83%
99%
1.46
0.72
USD
90%
1:100
Копировать

