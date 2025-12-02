- Прирост
Всего трейдов:
396
Прибыльных трейдов:
332 (83.83%)
Убыточных трейдов:
64 (16.16%)
Лучший трейд:
33.13 USD
Худший трейд:
-179.06 USD
Общая прибыль:
907.57 USD (90 809 pips)
Общий убыток:
-620.85 USD (67 493 pips)
Макс. серия выигрышей:
101 (318.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
318.27 USD (101)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
98.98%
Макс. загрузка депозита:
596.42%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
203 (51.26%)
Коротких трейдов:
193 (48.74%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
0.72 USD
Средняя прибыль:
2.73 USD
Средний убыток:
-9.70 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-9.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-232.28 USD (6)
Прирост в месяц:
48.25%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
413.45 USD (31.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.65% (413.45 USD)
По эквити:
90.40% (1 141.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|295
|EURUSD
|78
|EURJPY
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|376
|EURUSD
|4
|EURJPY
|-93
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|37K
|EURUSD
|377
|EURJPY
|-15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +33.13 USD
Худший трейд: -179 USD
Макс. серия выигрышей: 101
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +318.27 USD
Макс. убыток в серии: -9.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 10
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.11 × 44
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.34 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.91 × 733
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real2
|1.32 × 506
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real
|1.42 × 182
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.46 × 56
|
VantageInternational-Live
|1.82 × 92
|
ICMarketsSC-MT5
|1.82 × 186
|
Alpari-MT5
|2.26 × 490
|
FusionMarkets-Live
|2.29 × 90
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|4.48 × 450
|
FBS-Real
|4.83 × 6
|
XMTrading-MT5 3
|5.69 × 444
|
HFMarketsGlobal-Live1
|6.13 × 30
|
RoboForex-Pro
|6.69 × 832
|
XMGlobal-MT5 4
|7.20 × 5
Нет отзывов
