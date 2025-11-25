СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Monolith
Vasiliy Kolesov

Monolith

Vasiliy Kolesov
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 15%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
22 (62.85%)
Убыточных трейдов:
13 (37.14%)
Лучший трейд:
29.36 USD
Худший трейд:
-42.14 USD
Общая прибыль:
199.15 USD (204 297 pips)
Общий убыток:
-159.62 USD (150 193 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (33.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.14 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
37.97%
Макс. загрузка депозита:
2.73%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
35 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
1.13 USD
Средняя прибыль:
9.05 USD
Средний убыток:
-12.28 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-25.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.14 USD (1)
Прирост в месяц:
15.06%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.75 USD
Максимальная:
66.87 USD (21.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.57% (66.87 USD)
По эквити:
8.80% (37.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 40
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 54K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.36 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +33.61 USD
Макс. убыток в серии: -25.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ПАММ счёт. Работает торговый советник.
По вопросам прямого инвестирования обращайтесь в личные сообщения.
Нет отзывов
2025.12.15 17:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 17:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 02:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 00:51
Share of trading days is too low
2025.11.26 00:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 23:51
Share of trading days is too low
2025.11.25 23:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 14:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
