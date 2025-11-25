- Прирост
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
22 (62.85%)
Убыточных трейдов:
13 (37.14%)
Лучший трейд:
29.36 USD
Худший трейд:
-42.14 USD
Общая прибыль:
199.15 USD (204 297 pips)
Общий убыток:
-159.62 USD (150 193 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (33.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.14 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
37.97%
Макс. загрузка депозита:
2.73%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
35 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
1.13 USD
Средняя прибыль:
9.05 USD
Средний убыток:
-12.28 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-25.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.14 USD (1)
Прирост в месяц:
15.06%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.75 USD
Максимальная:
66.87 USD (21.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.57% (66.87 USD)
По эквити:
8.80% (37.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|40
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|54K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
ПАММ счёт. Работает торговый советник.
По вопросам прямого инвестирования обращайтесь в личные сообщения.
По вопросам прямого инвестирования обращайтесь в личные сообщения.
Нет отзывов
