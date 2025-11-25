- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
35
盈利交易:
22 (62.85%)
亏损交易:
13 (37.14%)
最好交易:
29.36 USD
最差交易:
-42.14 USD
毛利:
199.15 USD (204 297 pips)
毛利亏损:
-159.62 USD (150 193 pips)
最大连续赢利:
6 (33.61 USD)
最大连续盈利:
41.14 USD (3)
夏普比率:
0.12
交易活动:
37.97%
最大入金加载:
2.73%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.59
长期交易:
35 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.25
预期回报:
1.13 USD
平均利润:
9.05 USD
平均损失:
-12.28 USD
最大连续失误:
3 (-25.58 USD)
最大连续亏损:
-42.14 USD (1)
每月增长:
15.06%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
13.75 USD
最大值:
66.87 USD (21.80%)
相对跌幅:
结余:
15.57% (66.87 USD)
净值:
8.80% (37.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|40
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|54K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.36 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +33.61 USD
最大连续亏损: -25.58 USD
PAMM account. A trade advisor is working.
If you have any questions about direct investment, please contact us in your personal messages.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
15%
0
0
USD
USD
363
USD
USD
4
85%
35
62%
38%
1.24
1.13
USD
USD
16%
1:500