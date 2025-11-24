СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ALogic Smart Scalper Pepperstone
Marius Jung

ALogic Smart Scalper Pepperstone

Marius Jung
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -0%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
53 (86.88%)
Убыточных трейдов:
8 (13.11%)
Лучший трейд:
0.42 EUR
Худший трейд:
-1.01 EUR
Общая прибыль:
5.54 EUR (4 186 pips)
Общий убыток:
-5.96 EUR (4 151 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (2.68 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2.68 EUR (28)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
1.70%
Макс. загрузка депозита:
97.27%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
39 (63.93%)
Коротких трейдов:
22 (36.07%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.01 EUR
Средняя прибыль:
0.10 EUR
Средний убыток:
-0.75 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.85 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1.85 EUR (2)
Прирост в месяц:
-0.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.56 EUR
Максимальная:
2.22 EUR (2.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.10% (2.11 EUR)
По эквити:
0.81% (0.82 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 25
GER40 19
NAS100 17
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 -1
GER40 0
NAS100 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 110
GER40 -385
NAS100 310
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.42 EUR
Худший трейд: -1 EUR
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2.68 EUR
Макс. убыток в серии: -1.85 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneUK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Нет отзывов
2025.12.23 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 12:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 16:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 15:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 11:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 10:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 09:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 09:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 15:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 15:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
