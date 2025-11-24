- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
53 (86.88%)
Убыточных трейдов:
8 (13.11%)
Лучший трейд:
0.42 EUR
Худший трейд:
-1.01 EUR
Общая прибыль:
5.54 EUR (4 186 pips)
Общий убыток:
-5.96 EUR (4 151 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (2.68 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2.68 EUR (28)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
1.70%
Макс. загрузка депозита:
97.27%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
39 (63.93%)
Коротких трейдов:
22 (36.07%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.01 EUR
Средняя прибыль:
0.10 EUR
Средний убыток:
-0.75 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.85 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1.85 EUR (2)
Прирост в месяц:
-0.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.56 EUR
Максимальная:
2.22 EUR (2.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.10% (2.11 EUR)
По эквити:
0.81% (0.82 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|25
|GER40
|19
|NAS100
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|-1
|GER40
|0
|NAS100
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|110
|GER40
|-385
|NAS100
|310
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.42 EUR
Худший трейд: -1 EUR
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2.68 EUR
Макс. убыток в серии: -1.85 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneUK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-0%
0
0
USD
USD
99
EUR
EUR
5
100%
61
86%
2%
0.92
-0.01
EUR
EUR
2%
1:30