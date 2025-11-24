- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
0.29 EUR
Worst Trade:
-0.98 EUR
Profitto lordo:
0.85 EUR (855 pips)
Perdita lorda:
-1.85 EUR (2 001 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (0.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.55 EUR (6)
Indice di Sharpe:
-0.24
Attività di trading:
2.63%
Massimo carico di deposito:
21.90%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.46
Profitto previsto:
-0.10 EUR
Profitto medio:
0.11 EUR
Perdita media:
-0.93 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-1.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1.85 EUR (2)
Crescita mensile:
-1.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.30 EUR
Massimale:
1.85 EUR (1.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.84% (1.85 EUR)
Per equità:
0.72% (0.72 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|4
|GER40
|3
|NAS100
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|0
|GER40
|-1
|NAS100
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|-481
|GER40
|-756
|NAS100
|91
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.29 EUR
Worst Trade: -1 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.85 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
99
EUR
EUR
1
100%
10
80%
3%
0.45
-0.10
EUR
EUR
2%
1:30