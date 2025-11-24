SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ALogic Smart Scalper Pepperstone
Marius Jung

ALogic Smart Scalper Pepperstone

Marius Jung
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
0.29 EUR
Worst Trade:
-0.98 EUR
Profitto lordo:
0.85 EUR (855 pips)
Perdita lorda:
-1.85 EUR (2 001 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (0.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.55 EUR (6)
Indice di Sharpe:
-0.24
Attività di trading:
2.63%
Massimo carico di deposito:
21.90%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.46
Profitto previsto:
-0.10 EUR
Profitto medio:
0.11 EUR
Perdita media:
-0.93 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-1.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1.85 EUR (2)
Crescita mensile:
-1.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.30 EUR
Massimale:
1.85 EUR (1.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.84% (1.85 EUR)
Per equità:
0.72% (0.72 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 4
GER40 3
NAS100 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 0
GER40 -1
NAS100 0
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 -481
GER40 -756
NAS100 91
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.29 EUR
Worst Trade: -1 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.85 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
2025.11.25 11:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 10:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 09:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 09:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 15:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 15:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
