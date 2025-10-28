- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
34 (36.17%)
Убыточных трейдов:
60 (63.83%)
Лучший трейд:
21.89 USD
Худший трейд:
-13.07 USD
Общая прибыль:
675.79 USD (67 879 pips)
Общий убыток:
-632.82 USD (62 415 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (77.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
77.87 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
30.13%
Макс. загрузка депозита:
84.86%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.32
Длинных трейдов:
52 (55.32%)
Коротких трейдов:
42 (44.68%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
19.88 USD
Средний убыток:
-10.55 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-82.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.72 USD (8)
Прирост в месяц:
-17.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
70.96 USD
Максимальная:
135.54 USD (52.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
64.79% (90.90 USD)
По эквити:
19.60% (14.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.89 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +77.87 USD
Макс. убыток в серии: -82.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.35 × 31
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29472
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Pure trading using expert advisors without human intervention, using breakout strategies to capitalize on pullback momentum during trending market conditions. A well-managed risk-reward ratio of 1:2 is maintained, with a 100-pip stop-loss and a 200-pip take-profit limit, and the EA will stop trading if losses are exceeded three times per day.
