Сигналы / MetaTrader 5 / Hajar Jahanam Anteng
Gilang Andrian

Hajar Jahanam Anteng

Gilang Andrian
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -32%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
34 (36.17%)
Убыточных трейдов:
60 (63.83%)
Лучший трейд:
21.89 USD
Худший трейд:
-13.07 USD
Общая прибыль:
675.79 USD (67 879 pips)
Общий убыток:
-632.82 USD (62 415 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (77.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
77.87 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
30.13%
Макс. загрузка депозита:
84.86%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.32
Длинных трейдов:
52 (55.32%)
Коротких трейдов:
42 (44.68%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
19.88 USD
Средний убыток:
-10.55 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-82.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.72 USD (8)
Прирост в месяц:
-17.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
70.96 USD
Максимальная:
135.54 USD (52.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
64.79% (90.90 USD)
По эквити:
19.60% (14.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 94
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.89 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +77.87 USD
Макс. убыток в серии: -82.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsEU-MT5-5
1.35 × 31
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29472
Exness-MT5Real
2.68 × 98
еще 92...
Pure trading using expert advisors without human intervention, using breakout strategies to capitalize on pullback momentum during trending market conditions. A well-managed risk-reward ratio of 1:2 is maintained, with a 100-pip stop-loss and a 200-pip take-profit limit, and the EA will stop trading if losses are exceeded three times per day.
Нет отзывов
2025.12.22 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 02:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 07:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 03:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 09:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 10:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 10:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 05:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 23:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 17 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 08:20
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.31 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 08:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Hajar Jahanam Anteng
30 USD в месяц
-32%
0
0
USD
163
USD
9
100%
94
36%
30%
1.06
0.46
USD
65%
1:100
