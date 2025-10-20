- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
293
Прибыльных трейдов:
194 (66.21%)
Убыточных трейдов:
99 (33.79%)
Лучший трейд:
46.00 USD
Худший трейд:
-44.08 USD
Общая прибыль:
1 236.21 USD (90 630 pips)
Общий убыток:
-830.72 USD (78 211 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (288.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
288.27 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
88.41%
Макс. загрузка депозита:
105.20%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
178
Ср. время удержания:
34 минуты
Фактор восстановления:
2.12
Длинных трейдов:
73 (24.91%)
Коротких трейдов:
220 (75.09%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
1.38 USD
Средняя прибыль:
6.37 USD
Средний убыток:
-8.39 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-42.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-156.22 USD (6)
Прирост в месяц:
13.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
46.16 USD
Максимальная:
191.06 USD (19.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.61% (156.22 USD)
По эквити:
74.95% (720.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|293
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|405
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +46.00 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +288.27 USD
Макс. убыток в серии: -42.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.86 × 8608
|
Exness-MT5Real35
|2.20 × 5
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2212
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.59 × 3454
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Ava-Real 1-MT5
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|8.29 × 7
PowerX focus on gold scalper.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
87%
0
0
USD
USD
296
USD
USD
12
0%
293
66%
88%
1.48
1.38
USD
USD
75%
1:200