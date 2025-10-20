СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / PowerX
Thyda Saing

PowerX

Thyda Saing
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 87%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
293
Прибыльных трейдов:
194 (66.21%)
Убыточных трейдов:
99 (33.79%)
Лучший трейд:
46.00 USD
Худший трейд:
-44.08 USD
Общая прибыль:
1 236.21 USD (90 630 pips)
Общий убыток:
-830.72 USD (78 211 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (288.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
288.27 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
88.41%
Макс. загрузка депозита:
105.20%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
178
Ср. время удержания:
34 минуты
Фактор восстановления:
2.12
Длинных трейдов:
73 (24.91%)
Коротких трейдов:
220 (75.09%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
1.38 USD
Средняя прибыль:
6.37 USD
Средний убыток:
-8.39 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-42.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-156.22 USD (6)
Прирост в месяц:
13.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
46.16 USD
Максимальная:
191.06 USD (19.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.61% (156.22 USD)
По эквити:
74.95% (720.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 293
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 405
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.00 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +288.27 USD
Макс. убыток в серии: -42.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.86 × 8608
Exness-MT5Real35
2.20 × 5
FusionMarkets-Live
2.30 × 2212
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.59 × 3454
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Ava-Real 1-MT5
4.80 × 5
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
8.29 × 7
еще 12...
PowerX focus on gold scalper.
Нет отзывов
2026.01.08 21:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.47% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 20:25
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 20:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.08 20:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 20:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.20 19:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 18:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 17:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 19:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 11:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 05:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 16:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 14:22
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 18:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 00:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
