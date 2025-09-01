- Прирост
Всего трейдов:
150
Прибыльных трейдов:
103 (68.66%)
Убыточных трейдов:
47 (31.33%)
Лучший трейд:
40.51 USD
Худший трейд:
-42.29 USD
Общая прибыль:
670.98 USD (1 553 962 pips)
Общий убыток:
-289.10 USD (172 609 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (113.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
113.46 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
32.36%
Макс. загрузка депозита:
4.36%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
4.22
Длинных трейдов:
108 (72.00%)
Коротких трейдов:
42 (28.00%)
Профит фактор:
2.32
Мат. ожидание:
2.55 USD
Средняя прибыль:
6.51 USD
Средний убыток:
-6.15 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-58.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.19 USD (7)
Прирост в месяц:
6.71%
Годовой прогноз:
81.39%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
90.48 USD (6.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.62% (90.48 USD)
По эквити:
15.78% (204.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500Cash
|123
|EURUSD
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500Cash
|144
|EURUSD
|237
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500Cash
|18K
|EURUSD
|5.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Daily trading in US500Cash.
AHPR expected 0,10% approx.
DD Max expected 40%
Annual trades expected 300/400 approx.
Montly earn expected 120-130,00 eur/month approx
SHARPE index expected 2,30
