СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / IHF
Luigi Amoresano

IHF

Luigi Amoresano
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 40%
XMGlobal-MT5 14
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
150
Прибыльных трейдов:
103 (68.66%)
Убыточных трейдов:
47 (31.33%)
Лучший трейд:
40.51 USD
Худший трейд:
-42.29 USD
Общая прибыль:
670.98 USD (1 553 962 pips)
Общий убыток:
-289.10 USD (172 609 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (113.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
113.46 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
32.36%
Макс. загрузка депозита:
4.36%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
4.22
Длинных трейдов:
108 (72.00%)
Коротких трейдов:
42 (28.00%)
Профит фактор:
2.32
Мат. ожидание:
2.55 USD
Средняя прибыль:
6.51 USD
Средний убыток:
-6.15 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-58.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.19 USD (7)
Прирост в месяц:
6.71%
Годовой прогноз:
81.39%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
90.48 USD (6.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.62% (90.48 USD)
По эквити:
15.78% (204.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500Cash 123
EURUSD 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500Cash 144
EURUSD 237
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500Cash 18K
EURUSD 5.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.51 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +113.46 USD
Макс. убыток в серии: -58.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Daily trading in US500Cash.

AHPR expected 0,10% approx.
DD Max expected 40%
Annual trades expected 300/400 approx.
Montly earn expected 120-130,00 eur/month approx

SHARPE index expected 2,30

Нет отзывов
2025.11.12 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 00:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 20:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 22:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 07:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 18:55
80% of trades performed within 4 days. This comprises 4.44% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 17:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 22:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 18:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.07 21:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 00:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 10:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.25 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 06:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
IHF
40 USD в месяц
40%
0
0
USD
1.1K
USD
22
99%
150
68%
32%
2.32
2.55
USD
16%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.