- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
204
Прибыльных трейдов:
169 (82.84%)
Убыточных трейдов:
35 (17.16%)
Лучший трейд:
18.31 USD
Худший трейд:
-13.41 USD
Общая прибыль:
326.90 USD (43 616 pips)
Общий убыток:
-97.45 USD (12 272 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (36.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.85 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
63.77%
Макс. загрузка депозита:
31.90%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.44
Длинных трейдов:
102 (50.00%)
Коротких трейдов:
102 (50.00%)
Профит фактор:
3.35
Мат. ожидание:
1.12 USD
Средняя прибыль:
1.93 USD
Средний убыток:
-2.78 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-35.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.62 USD (5)
Прирост в месяц:
4.29%
Годовой прогноз:
52.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
35.62 USD (17.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.76% (35.62 USD)
По эквити:
68.54% (117.99 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|229
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|31K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.31 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +36.85 USD
Макс. убыток в серии: -35.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 6
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 6
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live23
|0.21 × 62
|
VantageInternational-Live 14
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 7
|
Exness-Real4
|2.67 × 3
|
TitanFX-06
|3.00 × 1
|
Exness-Real9
|3.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|4.40 × 5
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.50 × 2
|
ECMarkets-Live01
|4.75 × 4
|
Axi-US09-Live
|4.80 × 5
еще 10...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Собственный робот, полностью автоматизирован, торгует исключительно на инструменте AUDCAD (но возможно могут быть добавлены EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD). Торговая стратегия - построение мартингейл сетки, с еженедельным проведением оптимизации по прошедшим историческим данным (недельным, которые становятся частью общей оптимизации, я называю ее непрерывной оптимизацией), с последующим выбором среди полученных результатов наилучших по соотношению прибыль/риск.
В общем случае это не значит, что построение сетки будет всегда происходить по принципу мартингейла, это один из вероятных исходов. Метод построения может меняться по ходу торговли несколько раз и принципы входа и наращивания позиций также подвержены изменениям в зависимости от результатов оптимизаций.
Ориентировочная доходность: минимум 50-100% в год
На старте будет повышенный риск, через полгода после старта будет уменьшен. Поэтому в качестве ориентира, в среднем уровень просадки должен быть в диапазоне до 10%, периодически доходить до 25% (после полугода работы, а сейчас риски в 2 раза выше, соответственно диапазоны 20% и доходить до 50%).
Рекомендации по счету:
1. Минимальный баланс - 100$
2. Кредитное плечо - 500:1
3. Срок инвестирования от 1 месяца.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
229%
0
0
USD
USD
330
USD
USD
65
100%
204
82%
64%
3.35
1.12
USD
USD
69%
1:500