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ZTRE: The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

50.46 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZTRE за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.44, а максимальная — 50.46.

Следите за динамикой The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZTRE сегодня?

The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) сегодня оценивается на уровне 50.46. Инструмент торгуется в пределах 50.44 - 50.46, вчерашнее закрытие составило 50.47, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZTRE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF?

The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.85% и USD. Отслеживайте движения ZTRE на графике в реальном времени.

Как купить акции ZTRE?

Вы можете купить акции The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) по текущей цене 50.46. Ордера обычно размещаются около 50.46 или 50.76, тогда как 4 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZTRE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZTRE?

Инвестирование в The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.23 - 51.47 и текущей цены 50.46. Многие сравнивают 0.08% и -1.46% перед размещением ордеров на 50.46 или 50.76. Изучайте ежедневные изменения цены ZTRE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) за последний год составила 51.47. Акции заметно колебались в пределах 50.23 - 51.47, сравнение с 50.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) за год составила 50.23. Сравнение с текущими 50.46 и 50.23 - 51.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZTRE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZTRE?

В прошлом The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.47 и -1.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.44 50.46
Годовой диапазон
50.23 51.47
Предыдущее закрытие
50.47
Open
50.44
Bid
50.46
Ask
50.76
Low
50.44
High
50.46
Объем
4
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
-1.46%
Годовое изменение
-1.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%