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ZTRE: The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Курс ZTRE за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.44, а максимальная — 50.46.
Следите за динамикой The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZTRE сегодня?
The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) сегодня оценивается на уровне 50.46. Инструмент торгуется в пределах 50.44 - 50.46, вчерашнее закрытие составило 50.47, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZTRE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF?
The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.85% и USD. Отслеживайте движения ZTRE на графике в реальном времени.
Как купить акции ZTRE?
Вы можете купить акции The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) по текущей цене 50.46. Ордера обычно размещаются около 50.46 или 50.76, тогда как 4 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZTRE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZTRE?
Инвестирование в The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.23 - 51.47 и текущей цены 50.46. Многие сравнивают 0.08% и -1.46% перед размещением ордеров на 50.46 или 50.76. Изучайте ежедневные изменения цены ZTRE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) за последний год составила 51.47. Акции заметно колебались в пределах 50.23 - 51.47, сравнение с 50.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) за год составила 50.23. Сравнение с текущими 50.46 и 50.23 - 51.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZTRE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZTRE?
В прошлом The RBB Fund Inc F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.47 и -1.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.47
- Open
- 50.44
- Bid
- 50.46
- Ask
- 50.76
- Low
- 50.44
- High
- 50.46
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -1.46%
- Годовое изменение
- -1.85%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%