Курс ZTRE за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.44, а максимальная — 50.46.

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