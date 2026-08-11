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ZOCT: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
Курс ZOCT за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.89, а максимальная — 27.89.
Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZOCT сегодня?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) сегодня оценивается на уровне 27.89. Инструмент торгуется в пределах 27.89 - 27.89, вчерашнее закрытие составило 27.86, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZOCT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October в настоящее время оценивается в 27.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.53% и USD. Отслеживайте движения ZOCT на графике в реальном времени.
Как купить акции ZOCT?
Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) по текущей цене 27.89. Ордера обычно размещаются около 27.89 или 28.19, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZOCT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZOCT?
Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October предполагает учет годового диапазона 26.58 - 27.93 и текущей цены 27.89. Многие сравнивают 0.40% и 3.48% перед размещением ордеров на 27.89 или 28.19. Изучайте ежедневные изменения цены ZOCT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October?
Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) за последний год составила 27.93. Акции заметно колебались в пределах 26.58 - 27.93, сравнение с 27.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October?
Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) за год составила 26.58. Сравнение с текущими 27.89 и 26.58 - 27.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZOCT?
В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.86 и 3.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.86
- Open
- 27.89
- Bid
- 27.89
- Ask
- 28.19
- Low
- 27.89
- High
- 27.89
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 0.40%
- 6-месячное изменение
- 3.48%
- Годовое изменение
- 3.53%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%