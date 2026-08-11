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ZOCT: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

27.89 USD 0.03 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZOCT за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.89, а максимальная — 27.89.

Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZOCT сегодня?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) сегодня оценивается на уровне 27.89. Инструмент торгуется в пределах 27.89 - 27.89, вчерашнее закрытие составило 27.86, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZOCT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October в настоящее время оценивается в 27.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.53% и USD. Отслеживайте движения ZOCT на графике в реальном времени.

Как купить акции ZOCT?

Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) по текущей цене 27.89. Ордера обычно размещаются около 27.89 или 28.19, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZOCT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZOCT?

Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October предполагает учет годового диапазона 26.58 - 27.93 и текущей цены 27.89. Многие сравнивают 0.40% и 3.48% перед размещением ордеров на 27.89 или 28.19. Изучайте ежедневные изменения цены ZOCT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October?

Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) за последний год составила 27.93. Акции заметно колебались в пределах 26.58 - 27.93, сравнение с 27.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October?

Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) за год составила 26.58. Сравнение с текущими 27.89 и 26.58 - 27.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZOCT?

В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.86 и 3.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.89 27.89
Годовой диапазон
26.58 27.93
Предыдущее закрытие
27.86
Open
27.89
Bid
27.89
Ask
28.19
Low
27.89
High
27.89
Объем
1
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
0.40%
6-месячное изменение
3.48%
Годовое изменение
3.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%