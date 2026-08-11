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ZJUN: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
Курс ZJUN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.70, а максимальная — 27.70.
Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZJUN сегодня?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) сегодня оценивается на уровне 27.70. Инструмент торгуется в пределах 27.70 - 27.70, вчерашнее закрытие составило 27.70, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZJUN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June в настоящее время оценивается в 27.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.16% и USD. Отслеживайте движения ZJUN на графике в реальном времени.
Как купить акции ZJUN?
Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) по текущей цене 27.70. Ордера обычно размещаются около 27.70 или 28.00, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZJUN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZJUN?
Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June предполагает учет годового диапазона 26.31 - 27.71 и текущей цены 27.70. Многие сравнивают 0.69% и 2.63% перед размещением ордеров на 27.70 или 28.00. Изучайте ежедневные изменения цены ZJUN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June?
Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) за последний год составила 27.71. Акции заметно колебались в пределах 26.31 - 27.71, сравнение с 27.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June?
Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) за год составила 26.31. Сравнение с текущими 27.70 и 26.31 - 27.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZJUN?
В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.70 и 5.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.70
- Open
- 27.70
- Bid
- 27.70
- Ask
- 28.00
- Low
- 27.70
- High
- 27.70
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.69%
- 6-месячное изменение
- 2.63%
- Годовое изменение
- 5.16%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%