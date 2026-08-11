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ZJUN: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

27.70 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZJUN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.70, а максимальная — 27.70.

Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZJUN сегодня?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) сегодня оценивается на уровне 27.70. Инструмент торгуется в пределах 27.70 - 27.70, вчерашнее закрытие составило 27.70, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZJUN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June в настоящее время оценивается в 27.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.16% и USD. Отслеживайте движения ZJUN на графике в реальном времени.

Как купить акции ZJUN?

Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) по текущей цене 27.70. Ордера обычно размещаются около 27.70 или 28.00, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZJUN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZJUN?

Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June предполагает учет годового диапазона 26.31 - 27.71 и текущей цены 27.70. Многие сравнивают 0.69% и 2.63% перед размещением ордеров на 27.70 или 28.00. Изучайте ежедневные изменения цены ZJUN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June?

Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) за последний год составила 27.71. Акции заметно колебались в пределах 26.31 - 27.71, сравнение с 27.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June?

Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) за год составила 26.31. Сравнение с текущими 27.70 и 26.31 - 27.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZJUN?

В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.70 и 5.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.70 27.70
Годовой диапазон
26.31 27.71
Предыдущее закрытие
27.70
Open
27.70
Bid
27.70
Ask
28.00
Low
27.70
High
27.70
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.69%
6-месячное изменение
2.63%
Годовое изменение
5.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%