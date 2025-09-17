Валюты / ZEO
ZEO: Zeo Energy Corporation - Class A
1.18 USD 0.06 (4.84%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZEO за сегодня изменился на -4.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.11, а максимальная — 1.30.
Следите за динамикой Zeo Energy Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.11 1.30
Годовой диапазон
1.06 3.95
- Предыдущее закрытие
- 1.24
- Open
- 1.25
- Bid
- 1.18
- Ask
- 1.48
- Low
- 1.11
- High
- 1.30
- Объем
- 401
- Дневное изменение
- -4.84%
- Месячное изменение
- -30.18%
- 6-месячное изменение
- -24.84%
- Годовое изменение
- -28.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.