ZEO: Zeo Energy Corporation - Class A

1.20 USD 0.25 (26.32%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ZEO hat sich für heute um 26.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.05 bis zu einem Hoch von 1.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Zeo Energy Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.05 1.45
Jahresspanne
0.95 3.95
Vorheriger Schlusskurs
0.95
Eröffnung
1.06
Bid
1.20
Ask
1.50
Tief
1.05
Hoch
1.45
Volumen
6.466 K
Tagesänderung
26.32%
Monatsänderung
-28.99%
6-Monatsänderung
-23.57%
Jahresänderung
-27.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K