Währungen / ZEO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ZEO: Zeo Energy Corporation - Class A
1.20 USD 0.25 (26.32%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZEO hat sich für heute um 26.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.05 bis zu einem Hoch von 1.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zeo Energy Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.05 1.45
Jahresspanne
0.95 3.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.95
- Eröffnung
- 1.06
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Tief
- 1.05
- Hoch
- 1.45
- Volumen
- 6.466 K
- Tagesänderung
- 26.32%
- Monatsänderung
- -28.99%
- 6-Monatsänderung
- -23.57%
- Jahresänderung
- -27.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K