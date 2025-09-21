Valute / ZEO
ZEO: Zeo Energy Corporation - Class A
1.21 USD 0.26 (27.37%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZEO ha avuto una variazione del 27.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.05 e ad un massimo di 1.45.
Segui le dinamiche di Zeo Energy Corporation - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.05 1.45
Intervallo Annuale
0.95 3.95
- Chiusura Precedente
- 0.95
- Apertura
- 1.06
- Bid
- 1.21
- Ask
- 1.51
- Minimo
- 1.05
- Massimo
- 1.45
- Volume
- 6.961 K
- Variazione giornaliera
- 27.37%
- Variazione Mensile
- -28.40%
- Variazione Semestrale
- -22.93%
- Variazione Annuale
- -27.11%
21 settembre, domenica