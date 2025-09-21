QuotazioniSezioni
ZEO: Zeo Energy Corporation - Class A

1.21 USD 0.26 (27.37%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZEO ha avuto una variazione del 27.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.05 e ad un massimo di 1.45.

Segui le dinamiche di Zeo Energy Corporation - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.05 1.45
Intervallo Annuale
0.95 3.95
Chiusura Precedente
0.95
Apertura
1.06
Bid
1.21
Ask
1.51
Minimo
1.05
Massimo
1.45
Volume
6.961 K
Variazione giornaliera
27.37%
Variazione Mensile
-28.40%
Variazione Semestrale
-22.93%
Variazione Annuale
-27.11%
21 settembre, domenica