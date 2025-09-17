Валюты / ZBAO
ZBAO: Zhibao Technology Inc Ordinary Shares - Class A
1.08 USD 0.01 (0.93%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZBAO за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.00, а максимальная — 1.09.
Следите за динамикой Zhibao Technology Inc Ordinary Shares - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.00 1.09
Годовой диапазон
0.78 4.27
- Предыдущее закрытие
- 1.07
- Open
- 1.06
- Bid
- 1.08
- Ask
- 1.38
- Low
- 1.00
- High
- 1.09
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- 0.93%
- Месячное изменение
- 5.88%
- 6-месячное изменение
- -1.82%
- Годовое изменение
- -70.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.