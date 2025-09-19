Währungen / ZBAO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ZBAO: Zhibao Technology Inc Ordinary Shares - Class A
1.06 USD 0.02 (1.85%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZBAO hat sich für heute um -1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.06 bis zu einem Hoch von 1.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zhibao Technology Inc Ordinary Shares - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.06 1.09
Jahresspanne
0.78 4.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.08
- Eröffnung
- 1.09
- Bid
- 1.06
- Ask
- 1.36
- Tief
- 1.06
- Hoch
- 1.09
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -1.85%
- Monatsänderung
- 3.92%
- 6-Monatsänderung
- -3.64%
- Jahresänderung
- -70.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K