Valute / ZBAO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ZBAO: Zhibao Technology Inc Ordinary Shares - Class A
1.06 USD 0.02 (1.85%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZBAO ha avuto una variazione del -1.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.06 e ad un massimo di 1.09.
Segui le dinamiche di Zhibao Technology Inc Ordinary Shares - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.06 1.09
Intervallo Annuale
0.78 4.27
- Chiusura Precedente
- 1.08
- Apertura
- 1.09
- Bid
- 1.06
- Ask
- 1.36
- Minimo
- 1.06
- Massimo
- 1.09
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- -1.85%
- Variazione Mensile
- 3.92%
- Variazione Semestrale
- -3.64%
- Variazione Annuale
- -70.88%
21 settembre, domenica