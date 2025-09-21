QuotazioniSezioni
Valute / ZBAO
Tornare a Azioni

ZBAO: Zhibao Technology Inc Ordinary Shares - Class A

1.06 USD 0.02 (1.85%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZBAO ha avuto una variazione del -1.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.06 e ad un massimo di 1.09.

Segui le dinamiche di Zhibao Technology Inc Ordinary Shares - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.06 1.09
Intervallo Annuale
0.78 4.27
Chiusura Precedente
1.08
Apertura
1.09
Bid
1.06
Ask
1.36
Minimo
1.06
Massimo
1.09
Volume
9
Variazione giornaliera
-1.85%
Variazione Mensile
3.92%
Variazione Semestrale
-3.64%
Variazione Annuale
-70.88%
21 settembre, domenica