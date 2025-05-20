Валюты / YCBD
YCBD: cbdMD Inc
0.72 USD 0.02 (2.86%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс YCBD за сегодня изменился на 2.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.69, а максимальная — 0.75.
Следите за динамикой cbdMD Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.69 0.75
Годовой диапазон
0.11 1.10
- Предыдущее закрытие
- 0.70
- Open
- 0.70
- Bid
- 0.72
- Ask
- 1.02
- Low
- 0.69
- High
- 0.75
- Объем
- 138
- Дневное изменение
- 2.86%
- Месячное изменение
- -1.37%
- 6-месячное изменение
- 188.00%
- Годовое изменение
- 50.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.