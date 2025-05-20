Valute / YCBD
YCBD: cbdMD Inc
0.69 USD 0.03 (4.17%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio YCBD ha avuto una variazione del -4.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.67 e ad un massimo di 0.72.
Segui le dinamiche di cbdMD Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.67 0.72
Intervallo Annuale
0.11 1.10
- Chiusura Precedente
- 0.72
- Apertura
- 0.72
- Bid
- 0.69
- Ask
- 0.99
- Minimo
- 0.67
- Massimo
- 0.72
- Volume
- 46
- Variazione giornaliera
- -4.17%
- Variazione Mensile
- -5.48%
- Variazione Semestrale
- 176.00%
- Variazione Annuale
- 43.75%
21 settembre, domenica