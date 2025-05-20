QuotazioniSezioni
YCBD
YCBD: cbdMD Inc

0.69 USD 0.03 (4.17%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio YCBD ha avuto una variazione del -4.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.67 e ad un massimo di 0.72.

Segui le dinamiche di cbdMD Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.67 0.72
Intervallo Annuale
0.11 1.10
Chiusura Precedente
0.72
Apertura
0.72
Bid
0.69
Ask
0.99
Minimo
0.67
Massimo
0.72
Volume
46
Variazione giornaliera
-4.17%
Variazione Mensile
-5.48%
Variazione Semestrale
176.00%
Variazione Annuale
43.75%
21 settembre, domenica