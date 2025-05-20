Währungen / YCBD
YCBD: cbdMD Inc
0.68 USD 0.04 (5.56%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YCBD hat sich für heute um -5.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.67 bis zu einem Hoch von 0.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die cbdMD Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.67 0.72
Jahresspanne
0.11 1.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.72
- Eröffnung
- 0.72
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- Tief
- 0.67
- Hoch
- 0.72
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- -5.56%
- Monatsänderung
- -6.85%
- 6-Monatsänderung
- 172.00%
- Jahresänderung
- 41.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K