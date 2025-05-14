Курс XTKG за сегодня изменился на 6.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.81, а максимальная — 1.98.

Следите за динамикой X3 Holdings Co Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.