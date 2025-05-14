КотировкиРазделы
Валюты / XTKG
Назад в Рынок акций США

XTKG: X3 Holdings Co Ltd

1.91 USD 0.11 (6.11%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XTKG за сегодня изменился на 6.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.81, а максимальная — 1.98.

Следите за динамикой X3 Holdings Co Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости XTKG

Дневной диапазон
1.81 1.98
Годовой диапазон
0.53 4.40
Предыдущее закрытие
1.80
Open
1.97
Bid
1.91
Ask
2.21
Low
1.81
High
1.98
Объем
2.649 K
Дневное изменение
6.11%
Месячное изменение
-10.33%
6-месячное изменение
63.25%
Годовое изменение
-52.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.