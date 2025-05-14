QuotazioniSezioni
Valute / XTKG
XTKG: X3 Holdings Co Ltd

1.86 USD 0.08 (4.12%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XTKG ha avuto una variazione del -4.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.85 e ad un massimo di 1.95.

Segui le dinamiche di X3 Holdings Co Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.85 1.95
Intervallo Annuale
0.53 4.40
Chiusura Precedente
1.94
Apertura
1.85
Bid
1.86
Ask
2.16
Minimo
1.85
Massimo
1.95
Volume
167
Variazione giornaliera
-4.12%
Variazione Mensile
-12.68%
Variazione Semestrale
58.97%
Variazione Annuale
-53.50%
