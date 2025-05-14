Valute / XTKG
XTKG: X3 Holdings Co Ltd
1.86 USD 0.08 (4.12%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XTKG ha avuto una variazione del -4.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.85 e ad un massimo di 1.95.
Segui le dinamiche di X3 Holdings Co Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.85 1.95
Intervallo Annuale
0.53 4.40
- Chiusura Precedente
- 1.94
- Apertura
- 1.85
- Bid
- 1.86
- Ask
- 2.16
- Minimo
- 1.85
- Massimo
- 1.95
- Volume
- 167
- Variazione giornaliera
- -4.12%
- Variazione Mensile
- -12.68%
- Variazione Semestrale
- 58.97%
- Variazione Annuale
- -53.50%
21 settembre, domenica