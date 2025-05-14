Währungen / XTKG
XTKG: X3 Holdings Co Ltd
1.86 USD 0.08 (4.12%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XTKG hat sich für heute um -4.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.85 bis zu einem Hoch von 1.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die X3 Holdings Co Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.85 1.95
Jahresspanne
0.53 4.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.94
- Eröffnung
- 1.85
- Bid
- 1.86
- Ask
- 2.16
- Tief
- 1.85
- Hoch
- 1.95
- Volumen
- 165
- Tagesänderung
- -4.12%
- Monatsänderung
- -12.68%
- 6-Monatsänderung
- 58.97%
- Jahresänderung
- -53.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K