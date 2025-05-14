KurseKategorien
Währungen / XTKG
Zurück zum Aktien

XTKG: X3 Holdings Co Ltd

1.86 USD 0.08 (4.12%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XTKG hat sich für heute um -4.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.85 bis zu einem Hoch von 1.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die X3 Holdings Co Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XTKG News

Tagesspanne
1.85 1.95
Jahresspanne
0.53 4.40
Vorheriger Schlusskurs
1.94
Eröffnung
1.85
Bid
1.86
Ask
2.16
Tief
1.85
Hoch
1.95
Volumen
165
Tagesänderung
-4.12%
Monatsänderung
-12.68%
6-Monatsänderung
58.97%
Jahresänderung
-53.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K