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XOCT: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October

40.03 USD 0.07 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XOCT за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.98, а максимальная — 40.09.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XOCT сегодня?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT) сегодня оценивается на уровне 40.03. Инструмент торгуется в пределах 39.98 - 40.09, вчерашнее закрытие составило 39.96, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XOCT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 40.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.94% и USD. Отслеживайте движения XOCT на графике в реальном времени.

Как купить акции XOCT?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT) по текущей цене 40.03. Ордера обычно размещаются около 40.03 или 40.33, тогда как 4 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XOCT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XOCT?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 36.36 - 40.09 и текущей цены 40.03. Многие сравнивают 0.43% и 5.62% перед размещением ордеров на 40.03 или 40.33. Изучайте ежедневные изменения цены XOCT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT) за последний год составила 40.09. Акции заметно колебались в пределах 36.36 - 40.09, сравнение с 39.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT) за год составила 36.36. Сравнение с текущими 40.03 и 36.36 - 40.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XOCT?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.96 и 9.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.98 40.09
Годовой диапазон
36.36 40.09
Предыдущее закрытие
39.96
Open
40.09
Bid
40.03
Ask
40.33
Low
39.98
High
40.09
Объем
4
Дневное изменение
0.18%
Месячное изменение
0.43%
6-месячное изменение
5.62%
Годовое изменение
9.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%