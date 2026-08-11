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XOCT: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October
Курс XOCT за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.98, а максимальная — 40.09.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- H4
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XOCT сегодня?
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT) сегодня оценивается на уровне 40.03. Инструмент торгуется в пределах 39.98 - 40.09, вчерашнее закрытие составило 39.96, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XOCT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October?
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 40.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.94% и USD. Отслеживайте движения XOCT на графике в реальном времени.
Как купить акции XOCT?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT) по текущей цене 40.03. Ордера обычно размещаются около 40.03 или 40.33, тогда как 4 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XOCT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XOCT?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 36.36 - 40.09 и текущей цены 40.03. Многие сравнивают 0.43% и 5.62% перед размещением ордеров на 40.03 или 40.33. Изучайте ежедневные изменения цены XOCT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT) за последний год составила 40.09. Акции заметно колебались в пределах 36.36 - 40.09, сравнение с 39.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT) за год составила 36.36. Сравнение с текущими 40.03 и 36.36 - 40.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XOCT?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.96 и 9.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.96
- Open
- 40.09
- Bid
- 40.03
- Ask
- 40.33
- Low
- 39.98
- High
- 40.09
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 0.43%
- 6-месячное изменение
- 5.62%
- Годовое изменение
- 9.94%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%