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XLYI: The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund
Курс XLYI за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.11, а максимальная — 23.16.
Следите за динамикой The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XLYI сегодня?
The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund (XLYI) сегодня оценивается на уровне 23.11. Инструмент торгуется в пределах 23.11 - 23.16, вчерашнее закрытие составило 23.19, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XLYI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund?
The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund в настоящее время оценивается в 23.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.34% и USD. Отслеживайте движения XLYI на графике в реальном времени.
Как купить акции XLYI?
Вы можете купить акции The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund (XLYI) по текущей цене 23.11. Ордера обычно размещаются около 23.11 или 23.41, тогда как 4 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XLYI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XLYI?
Инвестирование в The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund предполагает учет годового диапазона 21.38 - 25.92 и текущей цены 23.11. Многие сравнивают 0.65% и -1.89% перед размещением ордеров на 23.11 или 23.41. Изучайте ежедневные изменения цены XLYI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund?
Самая высокая цена The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund (XLYI) за последний год составила 25.92. Акции заметно колебались в пределах 21.38 - 25.92, сравнение с 23.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund?
Самая низкая цена The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund (XLYI) за год составила 21.38. Сравнение с текущими 23.11 и 21.38 - 25.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XLYI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XLYI?
В прошлом The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.19 и -9.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.19
- Open
- 23.13
- Bid
- 23.11
- Ask
- 23.41
- Low
- 23.11
- High
- 23.16
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- 0.65%
- 6-месячное изменение
- -1.89%
- Годовое изменение
- -9.34%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%