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XLYI: The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund

23.11 USD 0.08 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XLYI за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.11, а максимальная — 23.16.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XLYI сегодня?

The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund (XLYI) сегодня оценивается на уровне 23.11. Инструмент торгуется в пределах 23.11 - 23.16, вчерашнее закрытие составило 23.19, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XLYI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund?

The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund в настоящее время оценивается в 23.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.34% и USD. Отслеживайте движения XLYI на графике в реальном времени.

Как купить акции XLYI?

Вы можете купить акции The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund (XLYI) по текущей цене 23.11. Ордера обычно размещаются около 23.11 или 23.41, тогда как 4 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XLYI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XLYI?

Инвестирование в The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund предполагает учет годового диапазона 21.38 - 25.92 и текущей цены 23.11. Многие сравнивают 0.65% и -1.89% перед размещением ордеров на 23.11 или 23.41. Изучайте ежедневные изменения цены XLYI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund?

Самая высокая цена The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund (XLYI) за последний год составила 25.92. Акции заметно колебались в пределах 21.38 - 25.92, сравнение с 23.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund?

Самая низкая цена The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund (XLYI) за год составила 21.38. Сравнение с текущими 23.11 и 21.38 - 25.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XLYI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XLYI?

В прошлом The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.19 и -9.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.11 23.16
Годовой диапазон
21.38 25.92
Предыдущее закрытие
23.19
Open
23.13
Bid
23.11
Ask
23.41
Low
23.11
High
23.16
Объем
4
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
0.65%
6-месячное изменение
-1.89%
Годовое изменение
-9.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%