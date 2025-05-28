Валюты / XCUR
XCUR: Exicure Inc
4.00 USD 0.07 (1.72%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XCUR за сегодня изменился на -1.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.00, а максимальная — 4.21.
Следите за динамикой Exicure Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.00 4.21
Годовой диапазон
2.15 36.00
- Предыдущее закрытие
- 4.07
- Open
- 4.01
- Bid
- 4.00
- Ask
- 4.30
- Low
- 4.00
- High
- 4.21
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- -1.72%
- Месячное изменение
- -24.24%
- 6-месячное изменение
- -71.63%
- Годовое изменение
- 12.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.