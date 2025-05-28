Währungen / XCUR
XCUR: Exicure Inc
3.65 USD 0.23 (5.93%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XCUR hat sich für heute um -5.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.65 bis zu einem Hoch von 4.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Exicure Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.65 4.01
Jahresspanne
2.15 36.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.88
- Eröffnung
- 4.01
- Bid
- 3.65
- Ask
- 3.95
- Tief
- 3.65
- Hoch
- 4.01
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- -5.93%
- Monatsänderung
- -30.87%
- 6-Monatsänderung
- -74.11%
- Jahresänderung
- 2.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K