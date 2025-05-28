QuotazioniSezioni
XCUR: Exicure Inc

3.84 USD 0.04 (1.03%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XCUR ha avuto una variazione del -1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.65 e ad un massimo di 4.13.

Segui le dinamiche di Exicure Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.65 4.13
Intervallo Annuale
2.15 36.00
Chiusura Precedente
3.88
Apertura
4.01
Bid
3.84
Ask
4.14
Minimo
3.65
Massimo
4.13
Volume
44
Variazione giornaliera
-1.03%
Variazione Mensile
-27.27%
Variazione Semestrale
-72.77%
Variazione Annuale
7.56%
