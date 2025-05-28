Valute / XCUR
XCUR: Exicure Inc
3.84 USD 0.04 (1.03%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XCUR ha avuto una variazione del -1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.65 e ad un massimo di 4.13.
Segui le dinamiche di Exicure Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.65 4.13
Intervallo Annuale
2.15 36.00
- Chiusura Precedente
- 3.88
- Apertura
- 4.01
- Bid
- 3.84
- Ask
- 4.14
- Minimo
- 3.65
- Massimo
- 4.13
- Volume
- 44
- Variazione giornaliera
- -1.03%
- Variazione Mensile
- -27.27%
- Variazione Semestrale
- -72.77%
- Variazione Annuale
- 7.56%
21 settembre, domenica