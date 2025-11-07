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XCCC: BondBloxx ETF Trust BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporat

35.89 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XCCC за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.89, а максимальная — 35.90.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XCCC сегодня?

BondBloxx ETF Trust BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporat (XCCC) сегодня оценивается на уровне 35.89. Инструмент торгуется в пределах 35.89 - 35.90, вчерашнее закрытие составило 35.87, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XCCC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BondBloxx ETF Trust BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporat?

BondBloxx ETF Trust BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporat в настоящее время оценивается в 35.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.37% и USD. Отслеживайте движения XCCC на графике в реальном времени.

Как купить акции XCCC?

Вы можете купить акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporat (XCCC) по текущей цене 35.89. Ордера обычно размещаются около 35.89 или 36.19, тогда как 3 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XCCC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XCCC?

Инвестирование в BondBloxx ETF Trust BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporat предполагает учет годового диапазона 35.71 - 37.64 и текущей цены 35.89. Многие сравнивают 0.50% и -2.39% перед размещением ордеров на 35.89 или 36.19. Изучайте ежедневные изменения цены XCCC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporat?

Самая высокая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporat (XCCC) за последний год составила 37.64. Акции заметно колебались в пределах 35.71 - 37.64, сравнение с 35.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BondBloxx ETF Trust BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporat на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporat?

Самая низкая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporat (XCCC) за год составила 35.71. Сравнение с текущими 35.89 и 35.71 - 37.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XCCC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XCCC?

В прошлом BondBloxx ETF Trust BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporat проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.87 и -4.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.89 35.90
Годовой диапазон
35.71 37.64
Предыдущее закрытие
35.87
Open
35.90
Bid
35.89
Ask
36.19
Low
35.89
High
35.90
Объем
3
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
0.50%
6-месячное изменение
-2.39%
Годовое изменение
-4.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%