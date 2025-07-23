Валюты / XBIO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XBIO: Xenetic Biosciences Inc
3.24 USD 0.23 (6.63%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XBIO за сегодня изменился на -6.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.11, а максимальная — 3.42.
Следите за динамикой Xenetic Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
3.11 3.42
Годовой диапазон
2.20 5.27
- Предыдущее закрытие
- 3.47
- Open
- 3.42
- Bid
- 3.24
- Ask
- 3.54
- Low
- 3.11
- High
- 3.42
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- -6.63%
- Месячное изменение
- 12.89%
- 6-месячное изменение
- 23.19%
- Годовое изменение
- -24.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.