XBIO: Xenetic Biosciences Inc
3.11 USD 0.01 (0.32%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XBIO hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.08 bis zu einem Hoch von 3.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xenetic Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.08 3.23
Jahresspanne
2.20 5.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.12
- Eröffnung
- 3.16
- Bid
- 3.11
- Ask
- 3.41
- Tief
- 3.08
- Hoch
- 3.23
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- -0.32%
- Monatsänderung
- 8.36%
- 6-Monatsänderung
- 18.25%
- Jahresänderung
- -27.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K