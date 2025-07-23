Valute / XBIO
XBIO: Xenetic Biosciences Inc
3.14 USD 0.02 (0.64%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XBIO ha avuto una variazione del 0.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.04 e ad un massimo di 3.23.
Segui le dinamiche di Xenetic Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.04 3.23
Intervallo Annuale
2.20 5.27
- Chiusura Precedente
- 3.12
- Apertura
- 3.16
- Bid
- 3.14
- Ask
- 3.44
- Minimo
- 3.04
- Massimo
- 3.23
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- 0.64%
- Variazione Mensile
- 9.41%
- Variazione Semestrale
- 19.39%
- Variazione Annuale
- -26.81%
21 settembre, domenica