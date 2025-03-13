Валюты / WVVI
WVVI: Willamette Valley Vineyards Inc
4.48 USD 0.08 (1.75%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WVVI за сегодня изменился на -1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.31, а максимальная — 4.84.
Следите за динамикой Willamette Valley Vineyards Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.31 4.84
Годовой диапазон
3.18 7.16
- Предыдущее закрытие
- 4.56
- Open
- 4.59
- Bid
- 4.48
- Ask
- 4.78
- Low
- 4.31
- High
- 4.84
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- -1.75%
- Месячное изменение
- -1.10%
- 6-месячное изменение
- -26.07%
- Годовое изменение
- 31.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.