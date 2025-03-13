Währungen / WVVI
WVVI: Willamette Valley Vineyards Inc
4.41 USD 0.07 (1.56%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WVVI hat sich für heute um -1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.26 bis zu einem Hoch von 4.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Willamette Valley Vineyards Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.26 4.49
Jahresspanne
3.18 7.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.48
- Eröffnung
- 4.26
- Bid
- 4.41
- Ask
- 4.71
- Tief
- 4.26
- Hoch
- 4.49
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -1.56%
- Monatsänderung
- -2.65%
- 6-Monatsänderung
- -27.23%
- Jahresänderung
- 29.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K