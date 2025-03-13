KurseKategorien
Währungen / WVVI
Zurück zum Aktien

WVVI: Willamette Valley Vineyards Inc

4.41 USD 0.07 (1.56%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WVVI hat sich für heute um -1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.26 bis zu einem Hoch von 4.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Willamette Valley Vineyards Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WVVI News

Tagesspanne
4.26 4.49
Jahresspanne
3.18 7.16
Vorheriger Schlusskurs
4.48
Eröffnung
4.26
Bid
4.41
Ask
4.71
Tief
4.26
Hoch
4.49
Volumen
5
Tagesänderung
-1.56%
Monatsänderung
-2.65%
6-Monatsänderung
-27.23%
Jahresänderung
29.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K