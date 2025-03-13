QuotazioniSezioni
Valute / WVVI
Tornare a Azioni

WVVI: Willamette Valley Vineyards Inc

4.14 USD 0.34 (7.59%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WVVI ha avuto una variazione del -7.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.14 e ad un massimo di 4.49.

Segui le dinamiche di Willamette Valley Vineyards Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WVVI News

Intervallo Giornaliero
4.14 4.49
Intervallo Annuale
3.18 7.16
Chiusura Precedente
4.48
Apertura
4.26
Bid
4.14
Ask
4.44
Minimo
4.14
Massimo
4.49
Volume
11
Variazione giornaliera
-7.59%
Variazione Mensile
-8.61%
Variazione Semestrale
-31.68%
Variazione Annuale
21.76%
21 settembre, domenica