WVVI: Willamette Valley Vineyards Inc
4.14 USD 0.34 (7.59%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WVVI ha avuto una variazione del -7.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.14 e ad un massimo di 4.49.
Segui le dinamiche di Willamette Valley Vineyards Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.14 4.49
Intervallo Annuale
3.18 7.16
- Chiusura Precedente
- 4.48
- Apertura
- 4.26
- Bid
- 4.14
- Ask
- 4.44
- Minimo
- 4.14
- Massimo
- 4.49
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -7.59%
- Variazione Mensile
- -8.61%
- Variazione Semestrale
- -31.68%
- Variazione Annuale
- 21.76%
21 settembre, domenica