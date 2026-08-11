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WTLS: WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund

63.05 USD 0.30 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WTLS за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.05, а максимальная — 63.05.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WTLS сегодня?

WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund (WTLS) сегодня оценивается на уровне 63.05. Инструмент торгуется в пределах 63.05 - 63.05, вчерашнее закрытие составило 62.75, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WTLS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund?

WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund в настоящее время оценивается в 63.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.65% и USD. Отслеживайте движения WTLS на графике в реальном времени.

Как купить акции WTLS?

Вы можете купить акции WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund (WTLS) по текущей цене 63.05. Ордера обычно размещаются около 63.05 или 63.35, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WTLS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WTLS?

Инвестирование в WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund предполагает учет годового диапазона 47.21 - 63.89 и текущей цены 63.05. Многие сравнивают 2.84% и 22.87% перед размещением ордеров на 63.05 или 63.35. Изучайте ежедневные изменения цены WTLS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund (WTLS) за последний год составила 63.89. Акции заметно колебались в пределах 47.21 - 63.89, сравнение с 62.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund (WTLS) за год составила 47.21. Сравнение с текущими 63.05 и 47.21 - 63.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WTLS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WTLS?

В прошлом WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 62.75 и 23.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
63.05 63.05
Годовой диапазон
47.21 63.89
Предыдущее закрытие
62.75
Open
63.05
Bid
63.05
Ask
63.35
Low
63.05
High
63.05
Объем
1
Дневное изменение
0.48%
Месячное изменение
2.84%
6-месячное изменение
22.87%
Годовое изменение
23.65%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%