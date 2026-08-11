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WSTN: Westin Acquisition Corp - Class A
Курс WSTN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.13, а максимальная — 10.15.
Следите за динамикой Westin Acquisition Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WSTN сегодня?
Westin Acquisition Corp - Class A (WSTN) сегодня оценивается на уровне 10.14. Инструмент торгуется в пределах 10.13 - 10.15, вчерашнее закрытие составило 10.14, а торговый объем достиг 70. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WSTN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Westin Acquisition Corp - Class A?
Westin Acquisition Corp - Class A в настоящее время оценивается в 10.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.22% и USD. Отслеживайте движения WSTN на графике в реальном времени.
Как купить акции WSTN?
Вы можете купить акции Westin Acquisition Corp - Class A (WSTN) по текущей цене 10.14. Ордера обычно размещаются около 10.14 или 10.44, тогда как 70 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WSTN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WSTN?
Инвестирование в Westin Acquisition Corp - Class A предполагает учет годового диапазона 9.89 - 10.16 и текущей цены 10.14. Многие сравнивают 0.00% и 1.40% перед размещением ордеров на 10.14 или 10.44. Изучайте ежедневные изменения цены WSTN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Westin Acquisition Corp - Class A?
Самая высокая цена Westin Acquisition Corp - Class A (WSTN) за последний год составила 10.16. Акции заметно колебались в пределах 9.89 - 10.16, сравнение с 10.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Westin Acquisition Corp - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Westin Acquisition Corp - Class A?
Самая низкая цена Westin Acquisition Corp - Class A (WSTN) за год составила 9.89. Сравнение с текущими 10.14 и 9.89 - 10.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WSTN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WSTN?
В прошлом Westin Acquisition Corp - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.14 и 2.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.14
- Open
- 10.14
- Bid
- 10.14
- Ask
- 10.44
- Low
- 10.13
- High
- 10.15
- Объем
- 70
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 1.40%
- Годовое изменение
- 2.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%