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WSTN: Westin Acquisition Corp - Class A

10.14 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WSTN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.13, а максимальная — 10.15.

Следите за динамикой Westin Acquisition Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WSTN сегодня?

Westin Acquisition Corp - Class A (WSTN) сегодня оценивается на уровне 10.14. Инструмент торгуется в пределах 10.13 - 10.15, вчерашнее закрытие составило 10.14, а торговый объем достиг 70. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WSTN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Westin Acquisition Corp - Class A?

Westin Acquisition Corp - Class A в настоящее время оценивается в 10.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.22% и USD. Отслеживайте движения WSTN на графике в реальном времени.

Как купить акции WSTN?

Вы можете купить акции Westin Acquisition Corp - Class A (WSTN) по текущей цене 10.14. Ордера обычно размещаются около 10.14 или 10.44, тогда как 70 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WSTN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WSTN?

Инвестирование в Westin Acquisition Corp - Class A предполагает учет годового диапазона 9.89 - 10.16 и текущей цены 10.14. Многие сравнивают 0.00% и 1.40% перед размещением ордеров на 10.14 или 10.44. Изучайте ежедневные изменения цены WSTN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Westin Acquisition Corp - Class A?

Самая высокая цена Westin Acquisition Corp - Class A (WSTN) за последний год составила 10.16. Акции заметно колебались в пределах 9.89 - 10.16, сравнение с 10.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Westin Acquisition Corp - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Westin Acquisition Corp - Class A?

Самая низкая цена Westin Acquisition Corp - Class A (WSTN) за год составила 9.89. Сравнение с текущими 10.14 и 9.89 - 10.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WSTN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WSTN?

В прошлом Westin Acquisition Corp - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.14 и 2.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.13 10.15
Годовой диапазон
9.89 10.16
Предыдущее закрытие
10.14
Open
10.14
Bid
10.14
Ask
10.44
Low
10.13
High
10.15
Объем
70
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
1.40%
Годовое изменение
2.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%