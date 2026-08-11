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WSML: Williamsville Sears Management

35.82 USD 0.21 (0.59%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WSML за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.74, а максимальная — 35.82.

Следите за динамикой Williamsville Sears Management. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WSML сегодня?

Williamsville Sears Management (WSML) сегодня оценивается на уровне 35.82. Инструмент торгуется в пределах 35.74 - 35.82, вчерашнее закрытие составило 35.61, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WSML в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Williamsville Sears Management?

Williamsville Sears Management в настоящее время оценивается в 35.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.76% и USD. Отслеживайте движения WSML на графике в реальном времени.

Как купить акции WSML?

Вы можете купить акции Williamsville Sears Management (WSML) по текущей цене 35.82. Ордера обычно размещаются около 35.82 или 36.12, тогда как 2 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WSML на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WSML?

Инвестирование в Williamsville Sears Management предполагает учет годового диапазона 30.03 - 35.84 и текущей цены 35.82. Многие сравнивают 2.87% и 8.18% перед размещением ордеров на 35.82 или 36.12. Изучайте ежедневные изменения цены WSML на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Williamsville Sears Management?

Самая высокая цена Williamsville Sears Management (WSML) за последний год составила 35.84. Акции заметно колебались в пределах 30.03 - 35.84, сравнение с 35.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Williamsville Sears Management на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Williamsville Sears Management?

Самая низкая цена Williamsville Sears Management (WSML) за год составила 30.03. Сравнение с текущими 35.82 и 30.03 - 35.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WSML во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WSML?

В прошлом Williamsville Sears Management проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.61 и 7.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.74 35.82
Годовой диапазон
30.03 35.84
Предыдущее закрытие
35.61
Open
35.74
Bid
35.82
Ask
36.12
Low
35.74
High
35.82
Объем
2
Дневное изменение
0.59%
Месячное изменение
2.87%
6-месячное изменение
8.18%
Годовое изменение
7.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%