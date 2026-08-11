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WSML: Williamsville Sears Management
Курс WSML за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.74, а максимальная — 35.82.
Следите за динамикой Williamsville Sears Management. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WSML сегодня?
Williamsville Sears Management (WSML) сегодня оценивается на уровне 35.82. Инструмент торгуется в пределах 35.74 - 35.82, вчерашнее закрытие составило 35.61, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WSML в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Williamsville Sears Management?
Williamsville Sears Management в настоящее время оценивается в 35.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.76% и USD. Отслеживайте движения WSML на графике в реальном времени.
Как купить акции WSML?
Вы можете купить акции Williamsville Sears Management (WSML) по текущей цене 35.82. Ордера обычно размещаются около 35.82 или 36.12, тогда как 2 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WSML на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WSML?
Инвестирование в Williamsville Sears Management предполагает учет годового диапазона 30.03 - 35.84 и текущей цены 35.82. Многие сравнивают 2.87% и 8.18% перед размещением ордеров на 35.82 или 36.12. Изучайте ежедневные изменения цены WSML на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Williamsville Sears Management?
Самая высокая цена Williamsville Sears Management (WSML) за последний год составила 35.84. Акции заметно колебались в пределах 30.03 - 35.84, сравнение с 35.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Williamsville Sears Management на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Williamsville Sears Management?
Самая низкая цена Williamsville Sears Management (WSML) за год составила 30.03. Сравнение с текущими 35.82 и 30.03 - 35.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WSML во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WSML?
В прошлом Williamsville Sears Management проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.61 и 7.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.61
- Open
- 35.74
- Bid
- 35.82
- Ask
- 36.12
- Low
- 35.74
- High
- 35.82
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.59%
- Месячное изменение
- 2.87%
- 6-месячное изменение
- 8.18%
- Годовое изменение
- 7.76%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%