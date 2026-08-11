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WPAC: White Pearl Acquisition Corp.

10.01 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WPAC за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.01, а максимальная — 10.01.

Следите за динамикой White Pearl Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WPAC сегодня?

White Pearl Acquisition Corp. (WPAC) сегодня оценивается на уровне 10.01. Инструмент торгуется в пределах 10.01 - 10.01, вчерашнее закрытие составило 10.02, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WPAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям White Pearl Acquisition Corp.?

White Pearl Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.42% и USD. Отслеживайте движения WPAC на графике в реальном времени.

Как купить акции WPAC?

Вы можете купить акции White Pearl Acquisition Corp. (WPAC) по текущей цене 10.01. Ордера обычно размещаются около 10.01 или 10.31, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WPAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WPAC?

Инвестирование в White Pearl Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.82 - 11.89 и текущей цены 10.01. Многие сравнивают -0.20% и 1.73% перед размещением ордеров на 10.01 или 10.31. Изучайте ежедневные изменения цены WPAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции White Pearl Acquisition Corp.?

Самая высокая цена White Pearl Acquisition Corp. (WPAC) за последний год составила 11.89. Акции заметно колебались в пределах 9.82 - 11.89, сравнение с 10.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику White Pearl Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции White Pearl Acquisition Corp.?

Самая низкая цена White Pearl Acquisition Corp. (WPAC) за год составила 9.82. Сравнение с текущими 10.01 и 9.82 - 11.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WPAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WPAC?

В прошлом White Pearl Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.02 и 1.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.01 10.01
Годовой диапазон
9.82 11.89
Предыдущее закрытие
10.02
Open
10.01
Bid
10.01
Ask
10.31
Low
10.01
High
10.01
Объем
1
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
-0.20%
6-месячное изменение
1.73%
Годовое изменение
1.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%