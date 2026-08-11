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WLII: Willow Lane Acquisition Corp. II

10.28 USD 0.04 (0.39%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WLII за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.28, а максимальная — 10.28.

Следите за динамикой Willow Lane Acquisition Corp. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WLII сегодня?

Willow Lane Acquisition Corp. II (WLII) сегодня оценивается на уровне 10.28. Инструмент торгуется в пределах 10.28 - 10.28, вчерашнее закрытие составило 10.24, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WLII в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Willow Lane Acquisition Corp. II?

Willow Lane Acquisition Corp. II в настоящее время оценивается в 10.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.28% и USD. Отслеживайте движения WLII на графике в реальном времени.

Как купить акции WLII?

Вы можете купить акции Willow Lane Acquisition Corp. II (WLII) по текущей цене 10.28. Ордера обычно размещаются около 10.28 или 10.58, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WLII на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WLII?

Инвестирование в Willow Lane Acquisition Corp. II предполагает учет годового диапазона 9.86 - 10.50 и текущей цены 10.28. Многие сравнивают 0.39% и 1.28% перед размещением ордеров на 10.28 или 10.58. Изучайте ежедневные изменения цены WLII на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Willow Lane Acquisition Corp. II?

Самая высокая цена Willow Lane Acquisition Corp. II (WLII) за последний год составила 10.50. Акции заметно колебались в пределах 9.86 - 10.50, сравнение с 10.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Willow Lane Acquisition Corp. II на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Willow Lane Acquisition Corp. II?

Самая низкая цена Willow Lane Acquisition Corp. II (WLII) за год составила 9.86. Сравнение с текущими 10.28 и 9.86 - 10.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WLII во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WLII?

В прошлом Willow Lane Acquisition Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.24 и 1.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.28 10.28
Годовой диапазон
9.86 10.50
Предыдущее закрытие
10.24
Open
10.28
Bid
10.28
Ask
10.58
Low
10.28
High
10.28
Объем
1
Дневное изменение
0.39%
Месячное изменение
0.39%
6-месячное изменение
1.28%
Годовое изменение
1.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%