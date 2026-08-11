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VTP: ETF Shares
Курс VTP за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.13, а максимальная — 75.23.
Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VTP сегодня?
ETF Shares (VTP) сегодня оценивается на уровне 75.14. Инструмент торгуется в пределах 75.13 - 75.23, вчерашнее закрытие составило 75.31, а торговый объем достиг 60. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?
ETF Shares в настоящее время оценивается в 75.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.63% и USD. Отслеживайте движения VTP на графике в реальном времени.
Как купить акции VTP?
Вы можете купить акции ETF Shares (VTP) по текущей цене 75.14. Ордера обычно размещаются около 75.14 или 75.44, тогда как 60 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VTP?
Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 74.91 - 79.36 и текущей цены 75.14. Многие сравнивают -0.01% и -2.45% перед размещением ордеров на 75.14 или 75.44. Изучайте ежедневные изменения цены VTP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VTP) за последний год составила 79.36. Акции заметно колебались в пределах 74.91 - 79.36, сравнение с 75.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VTP) за год составила 74.91. Сравнение с текущими 75.14 и 74.91 - 79.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VTP?
В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.31 и -1.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 75.31
- Open
- 75.20
- Bid
- 75.14
- Ask
- 75.44
- Low
- 75.13
- High
- 75.23
- Объем
- 60
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- -0.01%
- 6-месячное изменение
- -2.45%
- Годовое изменение
- -1.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%