КотировкиРазделы
Валюты / VTP
Назад в Рынок акций США

VTP: ETF Shares

75.14 USD 0.17 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VTP за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.13, а максимальная — 75.23.

Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VTP сегодня?

ETF Shares (VTP) сегодня оценивается на уровне 75.14. Инструмент торгуется в пределах 75.13 - 75.23, вчерашнее закрытие составило 75.31, а торговый объем достиг 60. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?

ETF Shares в настоящее время оценивается в 75.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.63% и USD. Отслеживайте движения VTP на графике в реальном времени.

Как купить акции VTP?

Вы можете купить акции ETF Shares (VTP) по текущей цене 75.14. Ордера обычно размещаются около 75.14 или 75.44, тогда как 60 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VTP?

Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 74.91 - 79.36 и текущей цены 75.14. Многие сравнивают -0.01% и -2.45% перед размещением ордеров на 75.14 или 75.44. Изучайте ежедневные изменения цены VTP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VTP) за последний год составила 79.36. Акции заметно колебались в пределах 74.91 - 79.36, сравнение с 75.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VTP) за год составила 74.91. Сравнение с текущими 75.14 и 74.91 - 79.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VTP?

В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.31 и -1.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
75.13 75.23
Годовой диапазон
74.91 79.36
Предыдущее закрытие
75.31
Open
75.20
Bid
75.14
Ask
75.44
Low
75.13
High
75.23
Объем
60
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
-0.01%
6-месячное изменение
-2.45%
Годовое изменение
-1.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%